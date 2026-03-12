Євродепутати закликали Урсулу фон дер Ляєн відреагувати на конфіскацію коштів Ощадбанку в Угорщині

Група з 35 депутатів Європейського парламенту звернулася з листом до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом відреагувати на дії уряду Угорщини щодо України. Йдеться, зокрема, про затримання українців та конфіскацію коштів і золота державного Ощадбанку.

Лист групи євродепутатів до голови Європейської комісії / Фото: x.com/andrii_sybiha

Про це повідомив міністр МЗС України Андрій Сибіга, опублікувавши фото листа у соцмережі X. У зверненні євродепутати заявили про «глибоке занепокоєння» через дії угорської влади.

У листі зазначається, що 5 березня угорська влада затримала українські інкасаторські групи та конфіскувала активи, які належать державному Ощадбанку України. За словами депутатів, йдеться приблизно про 35 млн євро, 40 млн доларів і дев’ять кілограмів золота.

Автори звернення назвали ці дії «незаконними, провокаційними та неприйнятними», підкресливши, що вони суперечать принципам добросусідських відносин і нормам Європейського Союзу.

Євродепутати також заявили, що подібні кроки уряду Угорщини підривають європейську солідарність у час, коли Україна протистоїть російській агресії та потребує підтримки.

У листі міститься заклик до Єврокомісії домогтися якнайшвидшого врегулювання ситуації та повернення коштів і золота законному власнику — Ощадбанку.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував депутатам Європарламенту за їхню позицію. Він заявив, що «беззаконня Угорщини перейшло всі можливі межі» і має отримати принципову оцінку з боку Європи.