Єврокомісія пригрозила зупинити грант Венеційській бієнале через участь Росії

Європейська комісія може призупинити грант на 2 мільйони євро для Фонду Венеційської бієнале, якщо Росія братиме участь у мистецькій виставці 2026 року. У ЄС заявляють, що культура має просувати демократичні цінності, які сьогоднішня Росія не поважає.

Як повідомляє Європейська правда, про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє. За його словами, Єврокомісія засуджує рішення Фонду Бієнале дозволити Росії брати участь у виставці 2026 року.

Реньє пояснив, що культура в Європі повинна сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів. За його словами, ці цінності нині не шануються в Росії.

Він зазначив, що Єврокомісія підтримує Фонд Бієнале в межах поточного проєкту на 2 мільйони євро, який спрямований на підтримку кінопродюсерів, що працюють із технологіями віртуальної реальності. Якщо умови грантової угоди буде порушено, Комісія може призупинити або припинити фінансування.

Раніше понад два десятки країн підписали лист протесту проти участі Росії у Венеційській бієнале. Ініційований Латвією документ підтримали представники 22 держав, серед яких Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Іспанія, Ірландія, Литва, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Україна.

Україна також закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Росії та зберегти принципову позицію, якої дотримувалися у 2022–2024 роках.

Відомо, що Росія планує знову відкрити свій павільйон і взяти участь у Венеційській бієнале цього року вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Венеційська бієнале — це одна з найпрестижніших міжнародних культурних подій у світі, що проводиться кожні два роки у Венеції. Цьогоріч 61-а Міжнародна художня виставка відбудеться з 9 травня по 22 листопада 2026 року.