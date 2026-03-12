Revolut отримав повну банківську ліцензію у Великій Британії після багаторічного очікування

Британський фінтех-сервіс Revolut отримав повну банківську ліцензію у Великій Британії після кількох років очікування. Це дозволить компанії напряму конкурувати з великими банками країни у сфері поточних рахунків та споживчого кредитування.

Як повідомляє Reuters, Управління пруденційного регулювання Банку Англії дозволило компанії завершити етап так званої «мобілізації», який тривав довше стандартних 12 місяців. Тепер Revolut зможе пропонувати захищені депозитні рахунки та поступово запускати ширший спектр банківських послуг, зокрема кредитування.

Компанія очікує розпочати відкриття поточних рахунків для нових клієнтів у Великій Британії вже найближчими днями. Процес переведення існуючих клієнтів на нову банківську платформу може зайняти кілька місяців.

Реклама

Реклама

Співзасновник і генеральний директор Revolut Нік Сторонський заявив, що отримання ліцензії на домашньому ринку було одним із головних стратегічних пріоритетів компанії.

Заснована у 2015 році компанія Revolut за останнє десятиліття швидко зросла і нині має понад 65 мільйонів клієнтів у світі. Її ринкова оцінка на приватному ринку становить близько 75 мільярдів доларів.

Після отримання ліцензії компанія зможе активніше конкурувати з традиційними британськими банками, зокрема Barclays, Lloyds та NatWest.

Водночас наприкінці лютого 2026 року Revolut припинив обслуговування клієнтів з України та заблокував їхні рахунки, завчасно попередивши власників за 60 днів. У повідомленні компанії зазначалося, що наразі вона не може надавати послуги мешканцям України, але сподівається відновити роботу в майбутньому.

Revolut почав працювати з клієнтами в Україні на початку 2025 року. Однак 27 лютого 2025 року Національний банк України заявив, що компанія працює без необхідних дозволів і не отримувала банківської ліцензії в країні. Регулятор наголосив, що всі учасники фінансового ринку мають діяти відповідно до законодавчих та регуляторних вимог.