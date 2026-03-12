Орбан звинуватив українців у погрозах його родині перед виборами в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці нібито погрожували йому та його родині. Це сталося на тлі загострення протистояння між Києвом і Будапештом напередодні парламентських виборів в Угорщині.

Про це пише The Guardian.

Орбан опублікував відео, на якому розмовляє телефоном зі своїми доньками. У ньому він заявив, що українці нібито погрожували не лише йому, а й членам його родини.

Реклама

Реклама

Ймовірно, таким чином угорський прем’єр відповів на заяву колишнього українського політика Григорія Омельченка, який у телевізійному інтерв’ю припустив, що добровольці можуть переслідувати Орбана, якщо той не змінить свою антиукраїнську позицію.

Раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про Орбана, заявив, що може “передати адресу цієї людини нашим збройним силам”. За повідомленнями, після цих слів європейські союзники попросили українського президента пом’якшити риторику.

На тлі загострення суперечки між країнами Орбан заблокував подальші санкції ЄС проти Росії та додатковий кредит для України на суму 90 млрд євро.

Минулого тижня угорська антитерористична поліція затримала колону з двох броньованих автомобілів державного Ощадбанку України та сімох українців, які її супроводжували. Колона перевозила десятки мільйонів євро готівкою та 9 кг золотих злитків з Відня до Києва.

В Україні заявили, що це було звичайне перевезення коштів, про що угорську владу було попереджено. У Будапешті натомість припустили, що гроші могли відмиватися.

Затриманих українців утримували без зв’язку понад 24 години, після чого відвезли до кордону з Україною і депортували. Гроші та золото залишилися в Угорщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав дії Будапешта «державним тероризмом». Його угорський колега Петер Сійярто назвав ці звинувачення “досить жалюгідними” і поставив під сумнів походження перевезених коштів.

Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 12 квітня. За даними опитувань, перед ними Орбан може відставати від свого суперника Петера Мадяра приблизно на 20 пунктів.