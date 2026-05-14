Росія втратила ще понад тисячу військових та 68 артсистем — Генштаб

За минулу добу російська армія втратила ще 1 060 військових. Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2026 року орієнтовно склали близько 1 345 240 осіб. Про це повідомили у Генеральний штаб Збройних сил України.

Також українські військові за добу знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню та 3 засоби ППО.

Крім того, РФ втратила 2 319 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 213 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6 наземних робототехнічних комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки.

Реклама

Реклама

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 11 931 танк, 24 557 бойових броньованих машин, 42 053 артилерійські системи, 1 787 РСЗВ, 1 379 засобів ППО, 435 літаків, 352 гелікоптери, 289 678 БПЛА, 4 585 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни, 96 355 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 183 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.