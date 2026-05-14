На Харківщині внаслідок російських ударів поранені три жінки – ОДА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 16 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У селі Писарівка Золочівської громади поранення отримала 63-річна жінка. У селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждали жінки віком 52 та 75 років.

За словами Синєгубова, російські війська атакували безпілотниками Новобаварський, Основ’янський, Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували дві керовані авіабомби, вісім БпЛА типу «Герань-2», п’ять БпЛА типу «Молнія», сім FPV-дронів, а також 46 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені гаражний кооператив, три автомобілі та залізнична інфраструктура.

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі, п’ять приватних будинків, дві господарчі споруди, автомобіль та автобус у селищі Золочів. У селі Рясне пошкоджені два приватні будинки, у Писарівці — приватний будинок, господарча споруда та електромережі, у селі Корбині Івани — трактор, а у селі Привокзальне — багатоквартирний будинок та електромережі.

В Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарча споруда, багатоквартирний будинок та гараж у Барвінковому, а також залізнична інфраструктура у селі Іскра.

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок у селищі Козача Лопань та цивільне підприємство у селищі Вільшани.