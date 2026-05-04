Після атаки по Мерефі помер поранений чоловік, кількість постраждалих зросла до 24

Кількість жертв російського удару по Мерефі на Харківщині зросла до шести, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, у лікарні помер 68-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень. Медики намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися несумісними з життям.

Загалом у місті внаслідок атаки загинули шестеро людей. Кількість постраждалих зросла до 24.

Також по медичну допомогу звернулися двоє підлітків: 16-річного хлопця госпіталізують, 17-річний отримав необхідну допомогу і продовжить лікування амбулаторно.

На місці удару працюють усі профільні служби, триває фіксація збитків та надання допомоги постраждалим.

Раніше Олег Синєгубов зазначав, що удар був великої сили та припав по центру міста, фактично посеред дороги. За попередніми оцінками, на розбір завалів і повне усунення наслідків знадобиться ще одна-дві доби.