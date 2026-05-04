Прикордонники “Гарту” відбили штурми на Харківщині та ліквідували 47 окупантів

Минулого тижня на півночі Харківської області противник продовжив активні наступальні дії на позиції прикордонної бригади «Гарт», намагаючись малими групами перетнути державний кордон України у напрямку села Землянки.

За інформацією бійців, ворог діяв переважно групами по дві особи з боку російських населених пунктів Старий та Тишанка. Під час пересування відкритою місцевістю інколи застосовував мототехніку для підвищення мобільності, а також використовував підтримку дронів, авіації, артилерії та мінометів.

Розвідувально-ударні групи «Гарту» вчасно виявляли рух противника і починали його знищення ще на ворожій території.

Загалом за цей період прикордонники ліквідували 47 окупантів, ще 32 було поранено. Інші змушені були відступити.

Наприкінці тижня, зазнавши значних втрат, противник знизив свою активність. Наразі, за даними бригади, ворожі сили здійснюють поповнення особового складу, імовірно для подальшого продовження штурмових дій.