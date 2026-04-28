Аеророзвідка “Гарту” зірвала проривна Харківщині: понад 50 окупантів знешкоджено

Українські військові з бригади «Гарт» знешкодили понад 50 російських військових під час спроби прориву на прикордонні на Хакрківщині. Ворог намагався просуватися малими групами у напрямку Бударків та Землянок.

Про це в ефірі Суспільне Студія повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Гарт» Олександр Даниленко.

За його словами, російські підрозділи діяли малими піхотними групами по дві особи. Їхній рух фіксувала українська аеророзвідка, яка контролює ситуацію як на прикордонні, так і на території РФ.

Реклама

Реклама

Виявивши переміщення, українські військові завдавали ударів по ворогу ще до перетину державного кордону, а після його перетину — діяли ще активніше.

За минулий тиждень у цьому районі було знешкоджено понад 50 російських військових: більшість з них ліквідовано, частина поранена, одного взяли в полон.

Даниленко зазначив, що росіяни активно використовують мотоцикли для швидкого пересування бездоріжжям. За його словами, такі цілі складніше уразити, ніж піхоту, яка рухається пішки.

Штурмові дії противник підтримував артилерією та безпілотниками. За словами військового, це робиться для того, щоб змусити українських бійців укриватися і забезпечити просування піхоти.

Водночас, за його словами, російські військові інколи висуваються під час власної артпідготовки, що підвищує ризик ураження їх же артилерією.