Трамп планує виведення суден з Ормузької протоки: Іран відповів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть вивести судна з Ормузької протоки в межах гуманітарної ініціативи. В Ірані попередили, що будь-яке американське втручання в новий морський режим протоки вважатимуть порушенням перемир’я.

Про це Дональд Трамп та очільник парламентського комітету з нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі написали у соцмережах.

Дональд Трамп заявив, що країни з усього світу звернулися до США з проханням допомогти вивести їхні судна, які опинилися заблокованими в Ормузькій протоці. За його словами, ці держави не залучені до конфлікту на Близькому Сході та є “нейтральними та невинними спостерігачами”. Він повідомив, що США готові забезпечити безпечний вихід суден з обмежених водних шляхів, щоб вони могли продовжити свою діяльність.

Трамп зазначив, що цей процес під назвою Проєкт Свобода має розпочатися в понеділок вранці за близькосхідним часом. Він також повідомив, що представники США ведуть “дуже позитивні обговорення” з Іраном, які можуть привести до позитивних результатів. За його словами, операція має гуманітарний характер і спрямована на допомогу людям, компаніям і країнам, які “нічого поганого не зробили”, але постраждали від обставин.

Він додав, що багато суден відчувають нестачу продовольства та необхідних ресурсів для екіпажів, і підкреслив, що ініціатива має продемонструвати “добру волю”. Водночас Трамп заявив, що у разі будь-якого втручання в цей процес “на нього доведеться відповісти силою”.

На цьому тлі очільник парламентського комітету з нацбезпеки Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яке американське втручання в новий морський режим Ормузької протоки буде розцінене як порушення режиму припинення вогню.

“Ормузька протока та Перська затока не будуть управлятися вигаданими постами Трампа. Ніхто не повірить у сценарії “гри у звинувачення”, – йдеться в повідомленні.