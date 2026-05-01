        Економіка

        США піднімуть мита на машини з Євросоюзу: Трамп назвав нову ставку

        Галина Шподарева
        1 Травня 2026 19:41
        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Дональд Трамп / Фото: Reuters

        Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня підвищить мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%. За його словами, причиною стало те, що ЄС нібито не виконує повністю погоджену торгівельну угоду.

        Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

        За словами Трампа, новий тариф стосуватиметься легковиків і вантажівок, які надходять до Сполучених Штатів із ЄС.

        Реклама
        Реклама

        «Я радий повідомити, що, виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торгівельної угоди, наступного тижня я збільшуватиму мита, що стягуються з Європейського Союзу за автомобілі та вантажівки, які надходять до Сполучених Штатів», — заявив Трамп.

        Він уточнив, що тариф буде збільшено до 25%.

        Трамп також зазначив, що якщо європейські компанії вироблятимуть автомобілі на заводах у США, то мита для них не буде.

        За його словами, зараз у Сполучених Штатах будуються багато автомобільних заводів, а загальний обсяг інвестицій перевищує 100 мільярдів доларів.

        Президент США назвав це рекордом в історії автомобільного та вантажного машинобудування та заявив, що ці підприємства, укомплектовані американськими працівниками, незабаром почнуть роботу.


        Реклама
        Реклама

