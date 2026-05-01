Cloudflare позначив російський “національний месенджер” Max як шпигунську програму

Найбільший хостинг-провайдер Cloudflare визнав шпигунським домен російського “національного месенджера” Max. Раніше повідомлялося, що застосунок збирає дані користувачів і може передавати їх російським силовим структурам.

Про це повідомило російське видання “Верстка”.

Точна дата появи цієї позначки невідома. Водночас у домену досі є TLS-сертифікат, який підтверджує справжність проєкту та використовується для захищеного HTTPS-з’єднання. Сам месенджер також залишається доступним для завантаження в App Store і Google Play.

Раніше різні експерти вже називали Max шпигунською програмою. Голова російського Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов заявляв, що в політиці конфіденційності прямо прописано передачу даних до ФСБ, МВС, ФНП і Банку Росії.

Дослідники на GitHub після аналізу APK-файлу програми виявили, що застосунок відстежує процеси на пристрої, збирає геолокацію, повний список встановлених програм, а також може записувати звук, відео та текст, який вводить користувач.

У червні 2025 року російський диктатор Путін підписав закон про створення національного месенджера. Після цього російська влада активно почала використовувати адміністративний ресурс для просування Max, який розробила компанія VK.