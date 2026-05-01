        Cloudflare позначив російський “національний месенджер” Max як шпигунську програму

        Галина Шподарева
        1 Травня 2026 16:25
        Російський застосунок Max / Фото: РосЗМІ
        Найбільший хостинг-провайдер Cloudflare визнав шпигунським домен російського “національного месенджера” Max. Раніше повідомлялося, що застосунок збирає дані користувачів і може передавати їх російським силовим структурам.

        Про це повідомило російське видання “Верстка”.

        Точна дата появи цієї позначки невідома. Водночас у домену досі є TLS-сертифікат, який підтверджує справжність проєкту та використовується для захищеного HTTPS-з’єднання. Сам месенджер також залишається доступним для завантаження в App Store і Google Play.

        Раніше різні експерти вже називали Max шпигунською програмою. Голова російського Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов заявляв, що в політиці конфіденційності прямо прописано передачу даних до ФСБ, МВС, ФНП і Банку Росії.

        Дослідники на GitHub після аналізу APK-файлу програми виявили, що застосунок відстежує процеси на пристрої, збирає геолокацію, повний список встановлених програм, а також може записувати звук, відео та текст, який вводить користувач.

        У червні 2025 року російський диктатор Путін підписав закон про створення національного месенджера. Після цього російська влада активно почала використовувати адміністративний ресурс для просування Max, який розробила компанія VK.

        Попередження Cloudflare про потенційну небезпеку Max / Фото: “Верстка”

