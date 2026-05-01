Українські безпілотники уразили винищувачі Су-57 і Су-34 на аеродромі у РФ — Генштаб

Українські військові уразили російські винищувачі Су-57 і Су-34 на аеродромі в Челябінській області РФ. Цілі знаходилися на відстані близько 1700 км від державного кордону України.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
25 квітня 2026 року на аеродромі Шагол у Челябінській області РФ воїни Сил безпілотних систем ЗСУ уразили кілька винищувачів Су-57. Також під удар потрапив винищувач-бомбардувальник Су-34.
Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
Зазначається, що цілі перебували на відстані близько 1700 км від державного кордону України.