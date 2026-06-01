“Живчик” терміново змінює етикетку після критики в соцмережах

Український бренд безалкогольних напоїв «Живчик» опинився в центрі скандалу після презентації оновленого дизайну етикетки.

Онлайн-каталог шрифтів Rentafont заявив, що під час ребрендингу було використано шрифт Road Radio, який, за даними платформи, також застосовується на етикетках сухих пайків російської армії.

“Живчик” потрапив у скандал через шрифт на новій етикетці / Фото: соціальні мережі

У повідомленні Rentafont зазначалося, що «легендарному українському напою надали смак російської армії».

За інформацією каталогу, авторкою шрифту є дизайнерка з Уфи Олена Ковальські, відома під псевдонімом Glen Jan.

Після хвилі критики в соціальних мережах виробник «Живчика» оголосив про намір провести повторний ребрендинг.

У компанії пояснили, що під час роботи над новим дизайном використовувався шрифт, запропонований партнерською агенцією та офіційно придбаний через міжнародний ресурс.

Виробник заявив, що вже ухвалив рішення змінити шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах.

«Подібні помилки є неприпустимими, тому разом із партнерами ми додатково посилюємо процес перевірки креативних матеріалів у майбутньому», — йдеться в заяві компанії.

Таким чином, оновлений дизайн напою буде переглянутий після суспільного резонансу та критики з боку користувачів соцмереж.