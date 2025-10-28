В Австралії Instagram, TikTok та інші соцмережі блокуватимуть акаунти користувачів до 16 років

Власник Instagram — компанія Meta, а також TikTok і Snapchat заявили, що дотримуватимуться нового закону Австралії, який забороняє користування соцмережами особам молодшим за 16 років. Від 10 грудня компанії почнуть деактивацію акаунтів неповнолітніх користувачів, повідомляє Reuters.

Під час слухань у парламенті представники Meta, ByteDance (власник TikTok) і Snap повідомили, що не згодні з рішенням, але виконуватимуть закон. Вони вже готуються зв’язатися з власниками понад мільйона акаунтів, аби попередити їх про зміни.

Новий закон зобов’язує платформи вживати «розумних заходів» для блокування користувачів до 16 років. У разі порушення компаніям загрожує штраф до 49,5 млн австралійських доларів (32,5 млн доларів США).

Представниця Meta Мія Гарлік зазначила, що компанія вже ідентифікувала близько 450 тисяч користувачів молодше 16 років у Facebook та Instagram. Їм запропонують або видалити свої дані, або тимчасово зберегти їх до досягнення повноліття.

TikTok повідомив про 200 тисяч таких акаунтів, а Snapchat — про 440 тисяч. Усі три платформи використовуватимуть системи поведінкового аналізу, щоб визначати справжній вік користувачів.

«Якщо ми бачимо, що хтось заявляє, ніби йому 25, але його поведінка вказує, що це підліток, із 10 грудня акаунт буде деактивовано», — пояснила представниця TikTok Елла Вудс-Джойс.

Для користувачів, яких помилково визначать як неповнолітніх, Meta і TikTok використовуватимуть зовнішні інструменти оцінки віку, тоді як Snap ще працює над власним рішенням.

Компанії раніше критикували закон, вважаючи, що він лише штовхне підлітків до менш безпечних платформ, але тепер визнали, що готові виконувати його вимоги.