Вулкан Етна викинув лаву на висоту до 400 метрів у новому виверженні

На італійському острові Сицилія відбулося чергове виверження вулкану Етна, під час якого лавові фонтани піднімалися на висоту до 400 метрів над кратером. Про це свідчать дані Національного інституту геофізики та вулканології Італії.

За даними італійських вулканологів, активна фаза супроводжувалася інтенсивними викидами лави, попелу та диму. Фахівці зафіксували значне зростання вулканічної активності, однак загрози для населення прилеглих районів наразі не зафіксовано.

Етна є одним із найактивніших вулканів Європи й регулярно демонструє підвищену активність. Ситуацію продовжують моніторити служби цивільного захисту та науковці.

