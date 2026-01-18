Італія передасть Україні десятки промислових бойлерів для підтримки енергосистеми

Україна отримає партію опалювального обладнання від Італії для подолання наслідків масштабних російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Допомога надійде в межах домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомив у Telegram Кирило Буданов.

За його словами, найближчими днями до України надійде перша партія обладнання для підтримки регіонів, які найбільше постраждали від російського терору.

У межах першого етапу допомоги Україна отримає 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. Це обладнання є критично необхідним в умовах постійних атак на інфраструктуру.

Другий етап підтримки розрахований на наступні пів року. Протягом цього періоду до України має надійти ще понад 300 бойлерів загальною потужністю 806 МВт. Обладнання спрямують у громади, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих обстрілів.

Буданов подякував Італії за надану допомогу, а також усім міжнародним партнерам за солідарність і конкретні кроки для захисту українців.