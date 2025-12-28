РФ знову обстріляла Херсонську ТЕЦ: поранена працівниця, станція зазнала руйнувань

Російські війська сьогодні знову здійснили артилерійський обстріл Херсонської теплоелектроцентралі. Внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства — її госпіталізували, наразі вона отримує необхідну медичну допомогу. Про це повідомили в Нафтогаз України.

У компанії зазначили, що станція зазнала значних руйнувань, на об’єкті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч квартир у місті, а російські атаки на неї відбуваються майже щодня.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що компанія координує дії з місцевою владою для забезпечення резервних способів теплопостачання жителів Херсона.

Реклама

Реклама

Також у Нафтогазі нагадали, що напередодні, 27 грудня, російські війська атакували газову та енергетичну інфраструктуру, застосувавши дрони типу Shahed по об’єктах видобутку і теплоелектроцентралях Групи Нафтогаз.