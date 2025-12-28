Трамп перед початком переговорів заявив, що і Зеленський, і Путін налаштовані на мир

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський поспілкувалися з журналістами перед початком переговорів у Мар-а-Лаго у Флориді.

Трамп заявив, що сторони мають укласти угоду, оскільки війна призводить до загибелі великої кількості людей. За його словами, переговори вже вийшли на шлях підписання домовленостей, а сам процес він назвав найскладнішим серед восьми воєн, у врегулюванні яких брав участь. Президент США також зазначив, що напередодні розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним і вважає, що подальший процес не буде таким складним, як раніше. При цьому Трамп наголосив, що не встановлює жодних дедлайнів.

Він додав, що поки не готовий говорити про конкретні гарантії безпеки, однак, за його словами, існують сильні домовленості, які підтримують європейські країни. Трамп також заявив про значні економічні переваги для України у разі досягнення угоди та зазначив, що обидві сторони конфлікту, за його оцінкою, прагнуть миру.

Реклама

Реклама

Зі свого боку Зеленський подякував за зустріч і повідомив, що переговорні команди виконали велику роботу та підготували документи, які мають привести до реальних результатів. Він підтвердив, що приблизно 90% плану вже було узгоджено, а під час подальших переговорів сторони обговорюватимуть стратегію, гарантії безпеки та покроковий підхід до завершення війни.

Президент України також зазначив, що європейські партнери підтримують цей процес, а нинішні перемовини мають на меті досягнення сталого миру та безпеки.