Зеленський перед зустріччю з Трампом: до Нового року можуть ухвалити важливі рішення щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішні дні є одними з найактивніших у дипломатичному плані протягом року і до Нового року можуть бути ухвалені важливі рішення щодо війни. Про це він сказав за кілька годин до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, результати переговорів залежать від партнерів України — від тих, хто надає допомогу, і від тих, хто тисне на Росію, щоб вона відчувала наслідки власної агресії. Президент зазначив, що лише за цей тиждень російські війська застосували понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів, які були спрямовані проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури України.

Зеленський наголосив, що цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики та рятувальники ДСНС України, які відновлюють електропостачання і захищають життя людей. Водночас він підкреслив важливість ефективної дії санкцій проти Росії, політичного тиску за агресію, постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони, а також фіналізації кроків, які мають завершити війну та гарантувати безпеку.

Президент повідомив, що саме такі питання Україна обговорюватиме з партнерами сьогодні, і подякував усім, хто продовжує підтримувати українську державу.