Зросла кількість постраждалих у ДТП з автобусом на Прикарпатті: 13 травмованих, серед них двоє дітей

На Прикарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з рейсовим автобусом зросла кількість постраждалих. Про це повідомили у ДСНС.

За оновленою інформацією, внаслідок негоди автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік між селами Надіїв та Раків. У салоні перебували 30 пасажирів і двоє водіїв. Наразі відомо про 13 травмованих осіб, серед них двоє дітей.

На жаль, у ДТП загинув чоловік 1964 року народження. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місці події, обставини аварії з’ясовуються.

Реклама