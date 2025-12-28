        Суспільство

        Зросла кількість постраждалих у ДТП з автобусом на Прикарпатті: 13 травмованих, серед них двоє дітей

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 17:56
        читать на русском →

        На Прикарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з рейсовим автобусом зросла кількість постраждалих. Про це повідомили у ДСНС.

        За оновленою інформацією, внаслідок негоди автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік між селами Надіїв та Раків. У салоні перебували 30 пасажирів і двоє водіїв. Наразі відомо про 13 травмованих осіб, серед них двоє дітей.

        На жаль, у ДТП загинув чоловік 1964 року народження. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місці події, обставини аварії з’ясовуються.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини