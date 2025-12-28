Як перевірити червону ікру на справжність: простий тест від експертки

Визначити, чи є червона ікра натуральною, можна за допомогою простого тесту з гарячою водою. Про це розповіла експертка з якості харчових продуктів Олена Сидоренко в ефірі телеканалу Київ24.

За її словами, справжня ікра має білкову основу, тому при заливанні гарячою водою рідина стає каламутною. Якщо ж ікра штучна — на желатиновій чи іншій основі — вона починає розчинятися, а на поверхні з’являється шар жиру або бульйону, який міститься всередині таких ікринок.

Сидоренко звернула увагу, що на ринку нерідко трапляються випадки, коли натуральну і штучну ікру змішують між собою, але продають за ціною повністю натурального продукту. Вона пояснила, що оболонка справжньої ікри при нагріванні тріскається, тоді як штучна не лопається, а просто розчиняється і має більш жорстку структуру.

Реклама

Реклама

Експертка також порадила оцінювати смак. Натуральна ікра має м’який, ледь відчутний рибний присмак, тоді як штучна — різкий і грубий. Окремо вона наголосила на важливості упаковки: скляна тара дозволяє одразу побачити продукт, тоді як жерстяна банка може приховувати вміст.

Крім того, Сидоренко зазначила, що якщо у складі ікри є консервант, він має бути лише один, хоча деякі споживачі звикли саме до смаку продукту з додаванням консервантів.