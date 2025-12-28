Кремль розкрив деталі розмови Путіна і Трампа та анонсував новий дзвінок після зустрічі з Зеленським

Телефонна розмова між президентом США Дональд Трамп і президентом РФ Володимиром Путіним тривала 1 годину 15 хвилин і була організована з ініціативи американської сторони. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляють кремлівські ЗМІ.

За словами Ушакова, Трамп і Путін обговорили врегулювання війни в Україні та дійшли спільної думки, що тимчасове перемир’я нібито може призвести лише до затягування конфлікту. Водночас президент США заявив про необхідність якнайшвидшого завершення війни та визнав, що український конфлікт є для нього найскладнішим із тих, з якими він стикався.

У Кремлі також повідомили, що Путін погодився з пропозицією Трампа продовжити роботу з врегулювання ситуації в Україні в межах спеціально створених робочих груп. Параметри цих груп, за словами Ушакова, планують оприлюднити на початку січня.

Реклама

Реклама

Крім того, Трамп, за версією Кремля, заявив про «вражаючі перспективи» економічного співробітництва між США та Росією в разі завершення війни в Україні. Сторони домовилися провести ще одну телефонну розмову після зустрічі президента США з президентом України Володимиром Зеленським.

Ушаков додав, що розмова мала «дружній, доброзичливий і діловий характер», а лідери також обмінялися новорічними привітаннями та побажали щастя народам обох країн.