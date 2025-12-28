Трамп перед переговорами із Зеленським провів телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів «хорошу і дуже продуктивну» телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним напередодні своєї зустрічі з президентом України Володимир Зеленський. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, розмова з Путіним відбулася перед запланованою зустріччю із Зеленським, яка має розпочатися о 13:00 за місцевим часом. Переговори пройдуть у головній їдальні резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, на них запрошена преса.

Інших деталей розмови з російським президентом Трамп не навів, подякувавши за увагу до цього питання.

