        Політика

        Трамп перед переговорами із Зеленським провів телефонну розмову з Путіним

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 18:59
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів «хорошу і дуже продуктивну» телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним напередодні своєї зустрічі з президентом України Володимир Зеленський. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

        За словами Трампа, розмова з Путіним відбулася перед запланованою зустріччю із Зеленським, яка має розпочатися о 13:00 за місцевим часом. Переговори пройдуть у головній їдальні резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, на них запрошена преса.

        Інших деталей розмови з російським президентом Трамп не навів, подякувавши за увагу до цього питання.

