        Новини

        В Україні 29 грудня буде мокрий сніг, рвучкий вітер і близько нуля

        Сергій Бордовський
        28 Грудня 2025 20:32
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з соцмереж
        Ілюстративне фото з соцмереж

        Завершальний понеділок старого року, 29 грудня, в Україні буде ще порівняно теплим. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів. Періодично випадатиме сніг і мокрий сніг, можливі прояснення. На тротуарах буде слизько, а на дорогах — мокро. Вітер очікується північно-західного напрямку, рвучкий і сильний.

        У Києві 29 грудня переважатиме хмарна волога погода зі снігом. Температура повітря в столиці триматиметься близько нуля.

        Реклама
        Реклама

        Водночас синоптикиня попередила, що з 30 грудня в Україні розпочнеться похолодання. За її словами, 31 грудня та 1 січня погода буде вже морозною по всій країні.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини