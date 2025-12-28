В Україні 29 грудня буде мокрий сніг, рвучкий вітер і близько нуля

Завершальний понеділок старого року, 29 грудня, в Україні буде ще порівняно теплим. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах від -1 до +2 градусів. Періодично випадатиме сніг і мокрий сніг, можливі прояснення. На тротуарах буде слизько, а на дорогах — мокро. Вітер очікується північно-західного напрямку, рвучкий і сильний.

У Києві 29 грудня переважатиме хмарна волога погода зі снігом. Температура повітря в столиці триматиметься близько нуля.

Водночас синоптикиня попередила, що з 30 грудня в Україні розпочнеться похолодання. За її словами, 31 грудня та 1 січня погода буде вже морозною по всій країні.