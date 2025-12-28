“Ждуни” допомагають ворогу: у тактичному тилу ЗСУ зростає загроза з боку російських ДРГ

У тактичному тилу українських підрозділів на донбаських напрямках спостерігається загрозлива тенденція — місцеве населення масово сприяє російським диверсійно-розвідувальним групам. Про це заявив український військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За його словами, через низьку тактичну щільність бойових порядків на передовій противник активно проникає в найближчий тил українських бригад. Там російські ДРГ, залишки штурмових груп і поодинокі військовослужбовці знаходять укриття та допомогу з боку частини місцевих жителів, які надають притулок, переодягають їх у цивільний одяг, забезпечують їжею, водою та сприяють у веденні розвідки.

Машовець зазначив, що підрозділи військової контррозвідки та охорони тилу ЗСУ щоденно виявляють значну кількість таких інфільтрантів. Зокрема, лише в смузі однієї з українських бригад на Костянтинівському напрямку мобільні групи стабільно затримують по 5–6 російських військових на добу, а в окремі дні — до 10–12 осіб.

Реклама

Реклама

Аналогічні явища, за його оцінкою, раніше мали масовий характер у районах Куп’янська та Покровська, де більшість затриманих також переховувалися саме у місцевого населення. Машовець наголосив, що така ситуація є ненормальною і потребує кардинальних рішень, оскільки без сприяння «ждунів» противник не зміг би закріплюватися в українському тактичному тилу в таких масштабах.