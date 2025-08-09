        Суспільство

        Російські блогери повідомляють про бій на кордоні Брянської області

        Віктор Алєксєєв
        9 Серпня 2025 14:31
        Мапа з геоміткою місця прориву ДРГ
        Один з російських топових мілблогерів повідомив у соцмережі, що 9 серпня російські прикордонники вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою, яка намагалася потрапити на територію Брянської області.

        За його словами, група з близько 15 осіб намагалася проникнути через кордон. Чи була це єдина група, чи одна з кількох – невідомо. Він стверджує, що Збройні сили України «прощупує оборону» на ділянці, де, за його словами, росіяни очікують можливого удару, подібно до ситуації минулого року. Він закликав місцевих жителів «бути готовими до всього».

