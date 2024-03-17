Три ворожі ДРГ намагалися потрапити на Сумщіну

В Сумській області прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом ворожим ДРГ пробратися вглиб України, повідомляє ДПСУ.

В першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки.

“В усіх трьох випадках – плани противника зірвано, ворог відійшов назад”, – повідомили у Держприкордонслужбі.