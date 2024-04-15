Кримінал

Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Сумщині

15 Квітня 2024 09:46
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суми, дпсу, дрг
Державна прикордонна служба України та інші складові Сил оборони роблять усе необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора. Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

Учора на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які рухалися з території країни-агресора.

За інформацією ДПСУ, по диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї загарбники відступили.

“Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Сумської області залишається досить високою. Для протидії ворожим диверсантам підрозділи Сил оборони застосовують усі можливі контрзаходи”, – йдеться у повідомленні відомства.


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