Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Сумщині

Учора на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які рухалися з території країни-агресора.

За інформацією ДПСУ, по диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї загарбники відступили.

“Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Сумської області залишається досить високою. Для протидії ворожим диверсантам підрозділи Сил оборони застосовують усі можливі контрзаходи”, – йдеться у повідомленні відомства.