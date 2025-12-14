Зеленський: готуємося до зустрічі зі США, працюємо над деталями гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічі з американською стороною та опрацьовує деталі документів щодо безпекових гарантій. Він наголосив, що лише надійні гарантії можуть забезпечити мир.

Україна перед переговорами зі США / Фото: ОП

Про це повідомив Володимир Зеленський, зазначивши, що робота триває над «багатьма важливими деталями», а кожен пункт кожного драфту опрацьовують уважно. За його словами, головне — щоб усі кроки, які будуть погоджені з партнерами, реально могли спрацювати заради гарантованої безпеки.

Зеленський також підкреслив, що тільки надійні гарантії працюватимуть на мир, і висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу партнерів.

