Зеленський: готуємося до зустрічі зі США, працюємо над деталями гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до зустрічі з американською стороною та опрацьовує деталі документів щодо безпекових гарантій. Він наголосив, що лише надійні гарантії можуть забезпечити мир.
Про це повідомив Володимир Зеленський, зазначивши, що робота триває над «багатьма важливими деталями», а кожен пункт кожного драфту опрацьовують уважно. За його словами, головне — щоб усі кроки, які будуть погоджені з партнерами, реально могли спрацювати заради гарантованої безпеки.
Зеленський також підкреслив, що тільки надійні гарантії працюватимуть на мир, і висловив сподівання на подальшу конструктивну роботу партнерів.