Укрзалізниця запустила новий графік: більше маршрутів до країн ЄС

З 14 грудня набув чинності новий графік руху пасажирських поїздів, який розширює можливості подорожей з України до країн Європейського Союзу. Кількість міжнародних маршрутів збільшили з 11 до 17, зокрема зручні варіанти з однією пересадкою до віддалених європейських міст.

Про це повідомила Укрзалізниця, зазначивши, що новий графік дозволяє пасажирам зі сходу та центру України з комфортною пересадкою дістатися до Чехії, Австрії та Німеччини. З Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно подорожувати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя й Дніпра відкрилися додаткові маршрути до Західної Європи.

Ключовим напрямком зі сходу України став поїзд №63/64 «Оберіг» Харків — Київ — Перемишль. У Перемишлі він стикується з європейськими поїздами до Мюнхена, Берліна, Відня, Зальцбурга та Праги. На всьому маршруті до та з Перемишля доступні спальні вагони.

Реклама

Реклама

Також щоденно курсує поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм, який зручний для подальших подорожей Польщею та іншими країнами ЄС.

Для Придніпров’я передбачені маршрути №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль та №119 Дніпро — Київ — Холм. Вони забезпечують стикування з поїздами PKP InterCity до Берліна та Варшави з подальшим сполученням містами Західної Європи.

В Укрзалізниці наголошують, що новий графік спрямований на покращення міжнародної мобільності українців та зручніші подорожі до країн ЄС з мінімальною кількістю пересадок.