Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, нафтобази в Урюпінську та об’єктів на ТОТ

Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів російських окупаційних військ у РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Ураження спрямовані на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення його логістики.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у межах відповідних заходів підрозділи Сил оборони уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється.

Також підтверджено ураження нафтобази «Урюпінська» у Волгоградській області РФ, де були зафіксовані вибухи та пожежа.

Реклама

Реклама

Окрім цього, завдано ударів по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2», два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, ще одну станцію РЕБ та радіолокаційну станцію «Імбир».

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» і ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Крім того, на ТОТ українського Криму уражено дві бази паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію «Каста-2Е2», а також дороговартісний елемент систем ППО С-300/С-400 — радіолокаційну станцію 96Л6Е. Ступінь пошкоджень усіх об’єктів уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення РФ припинити збройну агресію проти України.