На росії протестують проти блокування Roblox, заявляючи, що “кожна друга дитина хоче поїхати з країни”

У російському Томську відбувся пікет проти блокування ігрової платформи Roblox, погоджений місцевою владою, однак ще до його початку одного з учасників затримала поліція. Правоохоронці заявили про нібито демонстрацію «екстремістської символіки».

Протест проти блокування Roblox у Томську завершився затриманнями / Фото з соцмережі

Про це повідомляє телеграм-канал «Говорит НеМосква». Акцію дозволили провести лише в гайд-парку на вулиці Висоцького, 26 — на околиці міста. В інших локаціях організатору пікету Антону Ісакову влада відмовила, пославшись на зайнятість майданчиків іншими заходами.

За словами місцевого жителя, перед початком пікету двоє його учасників розчищали доріжки від снігу, після чого поліція вирішила перевірити в них військові квитки. Згодом одного з молодих людей затримали, інкримінувавши йому демонстрацію «екстремістської символіки», не уточнивши, про що саме йдеться. На місці акції чергували близько десяти поліцейських.

Учасники вийшли з плакатами «Верните Roblox», «Запреты и блокировки — это всё, на что вы способны», «Нет блокировке Roblox», «Roblox — жертва цифровой железной завесы». За оцінками очевидців, у пікеті брали участь близько 50 осіб. Також на місці були чоловіки без плакатів, які намагалися переконувати учасників відмовитися від протесту.

Згодом стало відомо, що затриманими виявилися члени організації «Другая Россия Эдуарда Лимонова» — Арсеній Леошко та Олександр Єршов. Активісти заявили, що причиною затримання стала демонстрація партійної символіки — так званої «лимонки», яка, за їхніми словами, не внесена до переліку екстремістських матеріалів Мін’юсту РФ і не заборонена рішенням суду. Пізніше Олександра Єршова відпустили без складання протоколу.

На тлі протестів у регіонах раніше директор Ліги безпечного інтернету та член Громадської палати Росії Катерина Мізуліна опублікувала пост, у якому заявила, що після рішень про блокування платформ «кожна друга дитина пише, що хоче поїхати з Росії». За її словами, йдеться про дітей віком від 8 до 16 років, які, попри демонстративну лояльність до держави, емоційно реагують на цифрові заборони та блокування.

Roblox — популярна ігрова онлайн-платформа, на якій користувачі створюють власні ігри. 3 грудня Роскомнагляд заблокував сервіс, заявивши про наявність матеріалів, які, за версією відомства, «пропагують екстремізм і тероризм», а також «популяризують ЛГБТ-тематику».