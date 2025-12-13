Україна ввела санкції проти 700 суден російського тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в суботу набули чинності українські санкції проти понад 700 суден російського тіньового флоту.

«Це значна частина російського флоту, який перевозить нафту та інші енергоресурси і дає гроші на затягування війни […] У пакеті — судна, які ходять не тільки під російським прапором, але і під прапорами інших держав — це понад 50 юрисдикцій», — заявив Зеленський у соцмережах.

«І ми будемо працювати, щоб кожне з цих суден, кожна компанія-судовласник і вся інфраструктура російського експорту нафти та інших енергоресурсів була заблокована також і нашими партнерами. Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоресурсів», — додав Зеленський.

Союзники України ввели санкції проти кількох сотень суден російського «тіньового флоту», а також проти компаній і фірм-операторів, які ними володіють.

За підрахунками української розвідки, союзники ввели санкції проти 555 суден, за даними Євросоюзу, під його санкціями перебувають 557 суден.