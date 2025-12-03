Колишній власник Pornhub зацікавився купівлею активів “Лукойлу”

Австрійський підприємець Бернд Бергмайр, відомий як колишній власник контрольного пакета MindGeek — компанії, якій належить Pornhub, — направив до Мінфіну США пропозицію про купівлю закордонних активів «Лукойла». Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Адвокат Бергмайра в коментарі агентству заявив: «Очевидно, що Lukoil International GmbH — відмінна інвестиція, і будь-хто був би радий володіти цими активами». При цьому він не розкрив, які саме активи можуть бути предметом угоди і чи обговорював бізнесмен купівлю безпосередньо з «Лукойлом» або в складі консорціуму.

Після введених США санкцій проти компанії в листопаді «Лукойл» почав шукати покупців на закордонні активи. Інтерес до них, за даними агентства, також проявили Exxon Mobil і Chevron.

