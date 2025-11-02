Безпілотники вдарили по танкеру та інфраструктурі порту Туапсе

Вночі 2 листопада українські безпілотники завдали удару по нафтотерміналу в порту Туапсе на Чорному морі, внаслідок чого було пошкоджено та підпалено нафтотанкер, а також об’єкти портової інфраструктури. Про це повідомили російські регіональні влади Краснодарського краю.



За їхніми даними, уламки безпілотників впали на палубну надбудову танкера, після чого корабель загорівся. Екіпаж евакуювали. Також пошкоджено будівлі та інші елементи інфраструктури терміналу. Чи продовжує він роботу, наразі не відомо, повідомляє Reuters.

У Туапсе дрони пошкодили танкер і нафтоналивний термінал / Фото з місцевих Telegram-каналів

Порт Туапсе є важливим вузлом перевалки російської нафти та нафтопродуктів і містить термінал та нафтопереробний завод, контрольований «Роснафтою». Ці об’єкти вже неодноразово ставали цілями українських ударів цього року.

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 32 українські безпілотники над Краснодарським краєм, а загалом 164 – над територією Росії, Кримом, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів. Відомство повідомляє лише про збиті дрони, не розкриваючи загальної кількості запущених апаратів.

Україна останніми місяцями посилила удари по російських нафтопереробних заводах, складах та трубопроводах, називаючи їх відповіддю на російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Падіння уламків безпілотників також пошкодило житловий будинок у селищі Сосновий поблизу Туапсе. Постраждалих немає. Залізнична станція Туапсе зазнала незначних пошкоджень.

Через нічні атаки тимчасово призупинили роботу низки російських аеропортів переважно на півдні та заході країни, повідомило Росавіація.