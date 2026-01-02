        Події

        На нафтобазі у Ровеньках згоріли всі резервуари

        У ніч проти 1 січня 2026 року Сили безпілотних систем атакували 10 військових та інфраструктурних об’єктів, зокрема і нафтобазу в Луганській області. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив про результат роботи.

        За його словами, нафтобаза Ровеньки була атакована найпершою – 31 грудня о 23:59 разом із “бемканням курантів”. Удару завдали дрони 1-го окремого центру СБС.

        Мадяр опублікував кадри дорозвідки Geospatial intelligence, яку проводив Telegram-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

