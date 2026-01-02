        Події

        Під завалами у Харкові знайдено тіло дитини

        Віктор Алєксєєв
        2 Січня 2026 21:25
        Під завалами знайдено тіло дитини. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

        За інформацією голови ОДА Олега Синєгубова, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю.

        Як уточнили в прокуратурі, це маленький хлопчик.

        Раніше повідомлялося. що внаслідок ракетних ударів постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей.

        Станом на 19:00 п’ятниці, 2 січня, зафіксовані пошкодження щонайменше 27 будівель.

        За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

        Пошуково-рятувальна операція триває.


