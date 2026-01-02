Під завалами у Харкові знайдено тіло дитини

Під завалами знайдено тіло дитини. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
За інформацією голови ОДА Олега Синєгубова, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю.
Як уточнили в прокуратурі, це маленький хлопчик.
Раніше повідомлялося. що внаслідок ракетних ударів постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей.
Станом на 19:00 п’ятниці, 2 січня, зафіксовані пошкодження щонайменше 27 будівель.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Пошуково-рятувальна операція триває.