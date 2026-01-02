Сніг, дощ і ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 3 січня

У суботу, 3 січня, в Україні очікується мінлива погода зі снігом, мокрим снігом і дощем у низці регіонів, а також ожеледиця на дорогах. У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпечності, повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, уночі в більшості регіонів, крім півдня, пройде невеликий сніг, на Закарпатті та в Карпатах — помірний. Удень у південних, центральних і східних областях, а також у Карпатах очікуються мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на решті території — без опадів.

Вітер південний та південно-західний, 5–10 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі 0–5° морозу (в Карпатах −3…−8°), удень — від 3° морозу до 2° тепла; у східних і Дніпропетровській областях — 0…+5°. На півдні тепліше: вночі близько 0°, удень +3…+8°, у Криму — до +11°.

У Київській області та Києві прогнозують хмарну погоду: вночі невеликий сніг, удень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 0–5° морозу, удень від 3° морозу до 2° тепла; у столиці вночі −2…−4°, удень близько 0°. Синоптики застерігають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.