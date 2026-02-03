Зеленський закликав посилити тиск на РФ після ударів по енергетиці та житлу

Президент України повідомив про ліквідацію наслідків чергового масованого російського удару по регіонах. Атака була прицільно спрямована на об’єкти енергетики та цивільну інфраструктуру.

За словами Володимира Зеленського, Росія знову здійснила прицільний удар по енергетичних об’єктах, застосувавши значну кількість балістичних ракет у поєднанні з іншими типами ракет — понад 70 ракет і 450 ударних дронів.

Під обстрілами опинилися Сумська, Харківська, Київська області та столиця, Дніпропетровська, Одеська й Вінницька області. Станом на зараз відомо про дев’ятьох поранених. Зафіксовані пошкодження житлових будинків і об’єктів енергетичної інфраструктури. У Києві після влучань дронів сталися пожежі в багатоповерхівках, також пошкоджено дитячий садок. У всіх можливих місцях працюють необхідні служби.

Президент наголосив, що для Росії важливіше використовувати найхолодніші дні зими для терору проти цивільного населення, ніж обирати дипломатичний шлях. За його словами, це чітко демонструє, якої підтримки потребує Україна.

Зеленський підкреслив, що пріоритетом є своєчасне постачання ракет для систем протиповітряної оборони та захист нормального життя людей.

Він зазначив, що без тиску на Росію завершення війни неможливе, оскільки Москва наразі обирає шлях терору й ескалації. Президент подякував партнерам, які це розуміють і допомагають Україні.