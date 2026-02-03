Вбив та розчленував рідного брата-близнюка, чоловіку повідомлено про підозру

27 січня 2026 року до поліції надійшла заява жінки про зникнення її 55-річного сусіда.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, під час проведення слідчих дій за місцем проживання зниклого та його брата правоохоронці виявили фрагмент тіла — тулуб, загорнутий у покривало. Він знаходився на балконі квартири.

За даними слідства, 55-річного чоловіка вбив його рідний брат-близнюк. Підозрюваний зізнався, що наніс потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку.

Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання, що, ймовірно, і стало причиною вбивств

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.