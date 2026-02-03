        Події

        Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

        Віктор Алєксєєв
        3 Лютого 2026 08:27
        читать на русском →
        Енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. 19 січня 2026 / Фото ДТЕК
        Енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. 19 січня 2026 / Фото ДТЕК

        Російські війська здійснили чергову атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. Про це повідомила компанія ДТЕК.

        За інформацією компанії, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції ДТЕК із жовтня 2025 року. Унаслідок ударів зафіксовані серйозні пошкодження енергетичного обладнання, що ускладнює роботу станцій.

        Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК понад 220 разів. Внаслідок цих ударів поранення отримали 59 енергетиків, ще четверо працівників загинули.

        Реклама
        Реклама

        У компанії наголошують, що обстріли енергетичної інфраструктури становлять пряму загрозу стабільному теплопостачанню та енергобезпеці країни.

        Як відомо, ДТЕК обслуговує Дніпропетровську, Донецьку, Київську та Одеську області.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини