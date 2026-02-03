Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Російські війська здійснили чергову атаку на теплоелектростанції компанії ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. Про це повідомила компанія ДТЕК.

За інформацією компанії, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції ДТЕК із жовтня 2025 року. Унаслідок ударів зафіксовані серйозні пошкодження енергетичного обладнання, що ускладнює роботу станцій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК понад 220 разів. Внаслідок цих ударів поранення отримали 59 енергетиків, ще четверо працівників загинули.

У компанії наголошують, що обстріли енергетичної інфраструктури становлять пряму загрозу стабільному теплопостачанню та енергобезпеці країни.

Як відомо, ДТЕК обслуговує Дніпропетровську, Донецьку, Київську та Одеську області.