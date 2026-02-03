У Харківській прокуратурі назвали засоби, якими було атаковано місто та область

У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури Харкова та області, внаслідок чого постраждали щонайменше шість мирних мешканців.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, під час нічної атаки збройні сили РФ завдали ударів по Харкову та населених пунктах області, застосувавши ударні безпілотники типу «Герань-2», реактивні системи залпового вогню «Торнадо-С» з касетними боєприпасами, ракети та авіаційні боєприпаси.

У Слобідському районі Харкова внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Поранення отримали четверо цивільних – двоє чоловіків і двоє жінок.

У місті Дергачі зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь. У 79-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес, ще один постраждалий – 22-річний чоловік – отримав поранення.

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атак, інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.