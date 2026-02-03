У Києві понад тисячу будинків залишилися без тепла після нічної атаки

Унаслідок нічної масованої атаки РФ на інфраструктуру столиці без теплопостачання залишилися 1170 багатоповерхових будинків, найбільше постраждали Дарницький та Дніпровський райони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, саме Дарницький та Дніпровський райони наразі переважно перебувають без тепла через пошкодження, завдані під час нічного удару по інфраструктурі міста.

Кличко зазначив, що комунальні служби та енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Також тривають роботи у будинках, де теплопостачання було відсутнє ще до нічної атаки. Міська влада запевняє, що всі служби працюють над якнайшвидшим відновленням тепла.