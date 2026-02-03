Сили оборони уразили навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ противника

У ніч на 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії вогневих уражень по військових об’єктах російського агресора з метою зниження його наступальних спроможностей. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області в районі населеного пункту Комиш-Зоря було уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника. У тому ж регіоні, в районі Хліборобного, зафіксовано ураження місця зосередження живої сили загарбників.

Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі населеного пункту Теребрено Бєлгородської області Російської Федерації. У Донецькій області на тимчасово окупованій території в районі Баранівки підтверджено ураження станції радіоелектронної боротьби ворога.

Також за результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок», яку було уражено 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області РФ. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.