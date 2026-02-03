СБУ затримала агента ФСБ, який використовував матір для шпигунства

Служба безпеки України затримала на Донеччині агента ФСБ, який коригував ворожий вогонь по прифронтовій Дружківці та її околицях. Для збору розвідданих він обманом використовував власну матір, яка не знала про його співпрацю з російською спецслужбою.

Як повідомили в Служба безпеки України, завдання ворога виконував 41-річний місцевий мешканець, який переховувався від мобілізації та очікував повної окупації регіону. У поле зору ФСБ він потрапив після того, як самостійно звернувся до чат-бота російської спецслужби та заявив про готовність співпрацювати.

За даними слідства, фігурант майже не виходив з дому, тому для збору координат потенційних «цілей» залучив свою матір. Жінка, не підозрюючи про його діяльність, пересувалася містом під час отримання волонтерської допомоги та на прохання сина звертала увагу на місця дислокації українських захисників.

Реклама

Реклама

Після її повернення додому агент розпитував про зосередження Сил оборони та рух військових колон у напрямку передової. Отриману інформацію він одразу передавав куратору з ФСБ, який дистанційно завербував чоловіка та доручив йому коригувати атаки РФ.

Контррозвідники СБУ затримали агента за місцем проживання та одночасно вжили заходів для убезпечення позицій українських військ. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.