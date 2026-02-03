Сили оборони знешкодили 38 ракет та 412 ворожих БПЛА

У ніч на 03 лютого (з 18:00 02 лютого) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Росіяни застосували:

4 ракети “Циркон”/“Онікс”;

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300;

7 крилатих ракет Х-22/Х-32;

28 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К”;

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 300 із них – “шахеди”.

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети “Циркон”/“Онікс”;

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К”;

412 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.