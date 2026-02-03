Росія атакувала енергетичні об’єкти в Києві: у місті зникли тепло і світло

У ніч на 3 лютого російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Києва, внаслідок чого в багатьох районах столиці зникли теплопостачання та електроенергія.

Після перших ударів балістичними ракетами по Києву в низці районів столиці зникло тепло і світло. Мешканці міста повідомляють, що теплопостачання, яке майже вдалося відновити після масованих атак на енергетику на початку 2026 року, знову почало зникати.

Найбільш уразливими залишаються лівобережні райони Києва, де відновлення теплопостачання раніше тривало найдовше і без тепла залишалися сотні будинків.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російських ударів зафіксовано пошкодження у п’яти районах столиці. За його словами, під час обстрілу постраждали двоє людей.

У Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні, також пошкоджено 25-поверховий і п’ятиповерховий житлові будинки. У Шевченківському районі внаслідок удару пошкоджено 22-поверховий житловий будинок. У Деснянському районі зазнало пошкоджень нежитлове приміщення, а в Дніпровському – п’ятиповерховий житловий будинок і територія дитячого садка. У Печерському районі пошкоджено автозаправну станцію та припарковані автомобілі.

За інформацією моніторингових каналів і Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася запуском сотень безпілотників типу Shahed. Після першої години ночі російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Києву, Дніпру та Харкову. Також повідомлялося про удари крилатими ракетами Х-22 і Х-32 з півночі, запущеними з бомбардувальників Ту-22М3.

Близько третьої години ночі було зафіксовано тимчасову паузу в застосуванні балістичних ракет, однак атака дронами тривала. Близько 03:30 російські безпілотники атакували Київ і передмістя, зокрема населені пункти Українка, Обухів і Трипілля, де розташовані важливі енергетичні об’єкти.

Військові також попереджали про атаку групи безпілотників по Одесі. Після четвертої години ранку удари дронами продовжувалися, десятки Shahed перебували в повітрі над більшістю регіонів України, за винятком західних областей.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря, а ближче до ранку також попередили про загрозу нових ударів балістичними ракетами на тлі триваючої атаки безпілотниками.