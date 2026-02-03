СБУ викрила 17-річну зрадницю, яка готувала обстріл Бурштинської ТЕС

Служба безпеки України затримала в Івано-Франківську неповнолітню агентку російської воєнної розвідки, яка допомагала ворогу готувати нові удари по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Основною ціллю розвідки була Бурштинська теплова електростанція.

Як повідомили в Служба безпеки України, фігуранткою виявилася 17-річна випускниця місцевого технікуму, завербована спецслужбами РФ. За завданням ворога вона проводила дорозвідку поблизу Бурштинської ТЕС, щоб з’ясувати технічний стан об’єкта після попередніх обстрілів, зафіксувати зовнішній периметр і передати дані російській стороні.

Слідство встановило, що дівчина потрапила в поле зору ГРУ РФ після розміщення оголошення про пошук роботи в інтернеті. Після дистанційного вербування та обіцянок «легких заробітків» агентка вирушила у напрямку Бурштинської ТЕС: спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а далі прямувала пішки для конспірації.

Реклама

Реклама

На місці вона здійснила фото- та відеофіксацію будівель ТЕС із прив’язкою до електронних координат, а також «вивчала» одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську. Контррозвідники СБУ затримали її «на гарячому» поблизу стратегічно важливого об’єкта.

Під час затримання у фігурантки вилучили смартфон із розвідданими та контактами з російським спецслужбістом, а під час обшуку в помешканні — ще чотири мобільні телефони, які вона використовувала для конспірації зв’язку з куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.