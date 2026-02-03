У Києві постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та АЗС – ДСНС

        Події

        Віктор Алєксєєв
        3 Лютого 2026 07:36
        У Дарницькому районі столиці сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки / Фото ДСНС
        Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали троє людей, під ударом опинилися кілька районів столиці.

        Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, у Дніпровському районі зафіксовано руйнування житлової п’ятиповерхівки. За іншою адресою виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксоване падіння уламків на відкритій території без загоряння.

        У Деснянському районі влучання сталися по території однієї з адміністративних будівель, а також на відкритій місцевості.

        У Дарницькому районі на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхового житлового будинку, внаслідок чого постраждала одна людина. Також пошкоджено фасад і скління будинку. За іншою адресою зафіксовано загоряння та руйнування складської будівлі.

        У Печерському районі внаслідок влучання по території автозаправної станції пошкоджено її будівлю, чотири припарковані автомобілі, лінію електропередач і дорожнє покриття.

        У Шевченківському районі сталося загоряння багатоповерхового житлового будинку, травм зазнали двоє людей.

        У ДСНС зазначили, що всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста.


