У Києві постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та АЗС – ДСНС

Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали троє людей, під ударом опинилися кілька районів столиці.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За даними рятувальників, у Дніпровському районі зафіксовано руйнування житлової п’ятиповерхівки. За іншою адресою виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксоване падіння уламків на відкритій території без загоряння.

У Деснянському районі влучання сталися по території однієї з адміністративних будівель, а також на відкритій місцевості.

У Дарницькому районі на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхового житлового будинку, внаслідок чого постраждала одна людина. Також пошкоджено фасад і скління будинку. За іншою адресою зафіксовано загоряння та руйнування складської будівлі.

У Печерському районі внаслідок влучання по території автозаправної станції пошкоджено її будівлю, чотири припарковані автомобілі, лінію електропередач і дорожнє покриття.

У Шевченківському районі сталося загоряння багатоповерхового житлового будинку, травм зазнали двоє людей.

У ДСНС зазначили, що всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо стану постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста.